Елена Синица Продажи новых авто в Пермском крае в августе выросли на 150% Основную долю занимает отечественная марка Lada Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе 2023 года количество новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Пермском крае, составило 1889 единиц. Это на 1136 автомобилей (или на 150,9%) больше, чем в августе 2022 года.

Среди всех проданных автомобилей в августе основную долю занимает отечественная марка Lada — 830 единиц. Это на 308 автомобилей (или на 69,3%) больше, чем в предыдущем году. На втором месте по объёму продаж находится китайский бренд Chery с 217 автомобилями. В первую пятерку также вошли китайские марки Haval (163 шт.), Omoda (139 шт.) и Geely (85 шт.).

Три бренда продемонстрировали снижение продаж новых автомобилей по сравнению с августом прошлого года: Kia (с 41 до 40 шт., на 2,4%), Volkswagen (с 9 до 8 шт., на 11,1%) и Hyundai (с 48 до 34 шт., на 29,2%), пишет «Коммерсант-Прикамье».

Количество зарегистрированных автомобилей с пробегом в Прикамье в августе составило 8283 единицы. Это на 544 автомобиля (или на 7%) больше, чем в предыдущем году. Самыми популярными брендами на рынке подержанных автомобилей стали Lada (2434 шт.), Toyota (561 шт.), Kia (530 шт.), Hyundai (474 шт.) и Renault (435 шт.).

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