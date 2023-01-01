Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Прикамья Александр Кривощёков Ему было 33 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Юсьвинского муниципального округа

В ходе российской спецоперации погиб уроженец деревни Истер-Дор из Юсьвинского муниципального округа, кадровый офицер Александр Кривощёков. Об этом сообщила местная администрация.

Александр родился в 1989 году. Учился в Архангельской школе, а после поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. С июня 2012 года работал по контракту в Вооружённых силах РФ.

Как рассказала первая учительница Александра Кривощёкова, он мечтал быть военным и не рассматривал других вариантов.

В спецоперации уроженец Прикамья участвовал как кадровый офицер с самого начала боевых действий. Он был ранен, однако вскоре снова уехал в зону СВО.

Александр Кривощёков погиб 16 сентября этого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.