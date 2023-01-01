Максим Артамонов В Перми за месяц отремонтировано 49 остановочных павильонов Чаще всего меняют сломанные стёкла и стенки Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В августе МКУ «Городское управление транспорта», подведомственное департаменту транспорта Перми, отремонтировало 49 остановочных павильонов в разных частях города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время ремонта в основном менялись стёкла и стенки павильонов, а также ремонтировались повреждённые вывески.

За месяц было восстановлено 185 кв. м стёкол, 200 кв. м поликарбоната, 58 кв. м вывесок, 34 кв. м алюминиевых композитных панелей. Кроме того, на остановках обновили окраску.

До конца октября этого года департамент транспорта Перми должен сформировать планы по обновлению павильонов и их замене на следующий год. Вопрос по содержанию остановок также будет отражён в проекте бюджете Перми на 2024-2026 годы.

Напомним, этой осенью подрядчик должен подготовить к зиме более 900 остановочных павильонов. В ходе работ павильоны моют и очищают от объявлений, удаляют рисунки и ржавчину, а также проводят покраску каркасов.

На сегодняшний день в Перми всего 1211 остановочных пунктов, из них на 918 установлены павильоны. В этом году чиновники пообещали установить 85 новых павильонов.

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