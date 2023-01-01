Максим Артамонов К зиме чиновники обещают привести в порядок более 900 остановок в Перми В этом году в городе планируется установить 85 новых остановочных павильонов Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Этой осенью подрядчик должен подготовить к зиме более 900 остановочных павильонов. В ходе работ павильоны моют и очищают от объявлений, удаляют рисунки и ржавчину, а также проводят покраску каркасов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Сейчас полномочия по содержанию павильонов осуществляет МКУ «Гортранс». В учреждении пересмотрели подход к содержанию павильонов. Это позволило «серьёзно повысить качество их ремонта и обслуживания», утверждают в дептрансе.

Теперь павильоны делятся на категории в зависимости от пассажиропотока. Остановки, где большой пассажиропоток, чаще подвергаются атакам вандалов и быстрее изнашиваются. Из-за этого их очистка предусмотрена чаще, чем на менее востребованных пунктах. Вместе с уборкой изношенные конструкции также ремонтируются: каркасы очищают от ржавчины и красят, заменяют стекла и фриз-вывески с названиями остановок.

По данным мэра Перми Эдуарда Соснина, в этом году уже установлен 21 новый павильон, а до конца года планируется смонтировать ещё 64. Таким образом, за год должно быть оборудовано 85 новых павильонов.

До конца октября департамент транспорта должен сформировать планы по обновлению павильонов и их замене на следующий год. Также нужно проработать вопрос видеонаблюдения.

Всего в Перми 1211 остановочных пунктов, из них на 918 установлены павильоны.

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