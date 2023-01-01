Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Сергей Бабиков Он был командиром водолазного отделения Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Березниковского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины был убит уроженец Березников, рядовой Сергей Бабиков. Об этом сообщила местная администрация на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Сергей Бабиков был командиром водолазного отделения инженерного взвода инженерно-сапёрного батальона. Как и где он погиб, не уточняется. Администрация выразила соболезнования родным и близким.

Похороны погибшего военнослужащего состоятся 26 сентября.

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