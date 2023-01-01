Елена Синица За выходные в Перми остановили 25 пьяных водителей Двое сели за руль в пьяном состоянии повторно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Госавтоинспекции Перми с 22 по 24 сентября выявили 25 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 11 человек были пьяны, 12 человек отказались пройти медицинское освидетельствование, а два человека повторно сели за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Водителям напомнили, что нельзя садиться на руль после употребления алкоголя — стоит воспользоваться общественным транспортом. Нетрезвый водитель представляет серьёзную угрозу для себя и окружающих.

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