Елена Синица В Перми отопление подали в 11% многоквартирных домов Они расположены рядом с объектами социальной сферы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подали отопление в 384 объекта социальной сферы. Школы, детские сады и больницы постепенно подключаются к системе отопления с 19 сентября. Также проводится подключение жилых домов, которые находятся рядом с объектами социальной сферы и имеют общую систему теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минЖКХ.

На данный момент отопление уже запущено в 92 школах, 169 детских садах, 7 учреждениях физической культуры и спорта, 4 учреждениях культуры и 112 объектах здравоохранения. Таким образом, за 4 дня с начала отопительного сезона теплом обеспечены 49% социальных объектов. Также было запущено 814,5 км теплосетей, 64 центральных тепловых пункта и 37 котельных.

Также отопление подано в 612 многоквартирных домов, что составляет 11% от общего количества жилого фонда в Перми.

Напомним, что запуск отопления в городе происходит постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимний режим работы. Сначала отоплением обеспечиваются социальные объекты, а затем — жилые дома. Процесс заполнения систем отопления и достижения оптимальных параметров работы занимает обычно две-три недели. За это время батареи приходят в нормальное состояние и начинают работать на полную мощность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.