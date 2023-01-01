Елена Синица Проект ремонта кардиодиспансера в Перми оценили в 2,2 млн рублей Заявки принимаются до 2 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Историческое здание Клинического кардиологического диспансера в Перми будет отремонтировано. Проект ремонтных работ оценивается в 2,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Ростендера.

Тендер на разработку научно-проектной документации уже объявлен, заявки принимают до 2 октября.

Здание было построено в 1907 году и имеет два этажа. С 1921 по 1947 год здесь работал профессор Василий Николаевич Парин, который был руководителем клиник госпитальной хирургии Медицинского факультета Пермского университета (теперь — Пермского государственного медицинского университета).

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