Елена Синица Из Пермского края в зону СВО отправили еще один гуманитарный груз Бойцам отправили маскировочные сети, медикаменты, приборы ночного видения, дизельные генераторы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В понедельник, 25 сентября, в зону СВО отправили грузовые автомобили с гуманитарной помощью для военнослужащих из Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ожидается, что конвой, сформированный региональным отделением партии «Единая Россия», «Гуманитарным центром Прикамья», производством «МОЛОТ/ПАРМА ЗА СВОИХ» движения «Молот — наш пермский танковый батальон» и АНО «МОЛОТ — наш Пермский танковый батальон», прибудет к месту назначения в среду, 27 сентября.

В этот раз в состав отправки вошли: маскировочные сети, медикаменты, приборы ночного видения, дизельные генераторы, тактические берцы, резиновые сапоги и другая одежда, термобелье, дождевики, окопные свечи, средства для «сухого душа», радиостанции, домкраты, ноутбуки, сварочные аппараты, болгарки, лопаты, продукты питания, а также письма и книги пермского автора Евгения Старкова.

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