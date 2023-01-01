Дмитрий Махонин проинспектировал работы по благоустройству парков и скверов в Перми Объекты вошли в инфраструктурную программу «Пермь-300» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал объекты, которые были благоустроены в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300». Некоторые из них ремонтировались при участии предприятий и организаций региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Глава Прикамья посетил сад им. Гоголя в Ленинском районе Перми. На объекте отремонтированы пешеходные дорожки, обустроена ливневая канализация и выполнены работы по прокладке всех коммуникаций. Подрядчик также установил детскую площадку и тренажёры, заменил освещение и озеленил территории. Сейчас там устанавливается видеонаблюдение.

Сад им. Гоголя – один из старейших скверов Перми, который был создан в 1909 году. Она находится в центре Перми рядом с набережной, здесь оживленные пешеходные зоны. Рядом со сквером планируется построить гостиницу.

К 300-летию Перми при поддержке компании «КОРТРОС-Пермь» был обновлён также сквер «Березовая роща» на ул. Екатерининская, 171: на пешеходных дорожках заменена плитка, установлен многофункциональный подиум из деревянного настила и сделано освещение.

На участке высадили саженцы деревьев, кустарников и многолетних цветников.

Кроме того, в Орджоникидзевском районе продолжается благоустройство сквера на ул. Корсуньской. Все элементы общественного пространства связаны с произведениями пермского писателя Льва Кузьмина. В связи с этим на территории сквера появился арт-объект – большой корабль «Медуза», на котором путешествовали герои повести писателя. В сквере сделаны также зоны для тихого отдыха, сцена, пешеходные дорожки с разными типами покрытий и игровые площадки для детей, установлена площадка для игры в стритбол.

В Орджоникидзевском районе завершилось и благоустройство сквера Павлика Морозова, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В июне 2021 года сквер набрал почти 7 тыс. голосов на всероссийском голосовании за объекты благоустройства и был признан одним из победителей. В сквере появились детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок, малые архитектурные формы.

По словам Дмитрия Махонина, на сегодняшний день качество выполняемых работ разнится от объекта к объекту. И чтобы этого не допускать, важно контролировать работу подрядчика: он должен соблюдать все обязательства, заложенные в контракте.

В рамках инфраструктурной программы «Пермь-300» в Перми создается и преображается около 40 общественных пространств для отдыха: парки, скверы, аллеи и другое.

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