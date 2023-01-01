Алёна Бронникова Сентябрь в Прикамье может стать самым тёплым за последние 60 лет Температура воздуха на предстоящей неделе ожидается выше климатической нормы на 4-6° Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Прикамье побит очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Днём 24 сентября в Перми температура поднималась до +24,1°, это на 0,6° выше рекорда 2004 года. В Чердыни рекорд 2016 года превышен на 1° и достиг +22,9°. Воскресенье стало самым тёплым днём третьей декады сентября за последние восемь лет, сообщает проект «Опасные природные явления Пермского края».

Эксперты отмечают, что тёплая погода на предстоящей неделе 25 сентября — 1 октября сохранится. Средняя температура воздуха окажется выше климатической нормы на 4-6°, 25 сентября отклонение от нормы может достигнуть 8-9°. В целом сентябрь в Пермском крае может стать самым тёплым за последние 66 лет — с 1957 года. Уровни воды в реках края продолжат снижаться.

«Понедельник станет самым тёплым днём недели, за исключением северных районов края. Вынос тропического воздуха с Поволжья продолжится до прохождения холодного фронта с северо-запада, который доберётся до Перми только к вечеру», — прогнозируют синоптики.

Температура в Перми составит +22…+23° — выше суточного рекорда 1993 года, на юге региона — до +25°, по северу — ниже +20°. Вечером в столице Прикамья ожидается небольшой дождь. Во вторник в крае наступит малооблачная погода, ночью воздух прогреется до +5…+10°, днём +12…+17°.

Среда будет облачной, в северных районах Пермского края возможны слабые дожди. Температура воздуха ночью будет в пределах +4…+9°, днём +11…+16°. Погода в четверг будет как во вторник, днём воздух прогреется до +13...+18°. В пятницу могут пройти осадки на большей части региона, днём похолодает до +10…+15°.

В субботу пройдут слабые и умеренные дожди. В воскресенье осадки ожидаются только по северу. Столбики термометров в выходные вновь поднимутся до +17…+20°.





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