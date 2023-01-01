В Прикамье модернизированы пункты весогабаритного контроля Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Новые датчики позволят определить вес большегруза, даже если водитель снизит скорость автомобиля до нуля или практически остановится в зоне весового контроля. Раньше для замера требовалась скорость не менее 5 км/ч.

На территории России весь грузовой транспорт для проезда по дорогам должен иметь допустимые габариты, массу и нагрузку на оси. Чтобы проверить, соответствует ли транспортное средство нормам, на дорогах организован весогабаритный контроль. Это требование введено с целью сохранения автомобильных дорог в части контроля проездов тяжеловесных и габаритных транспортных средств на региональных автомобильных дорогах Пермского края.

На территории региона установлено 13 пунктов весогабаритного контроля, которые предназначены для автоматической фиксации проезда техники, превышающий по весу или размерам установленные нормы, а также сверки их госномеров с базой выданных специальных разрешений. В случае нарушения установленного порядка проезда, информация об этом автоматически поступает в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта для дальнейшего привлечения владельца транспортного средства к административной ответственности.

Ежегодно ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» проводит работы по модернизации комплексов весогабаритного контроля, установленных на территории региона. Сотрудники учреждения при модернизации комплексов используется современное оборудование. Так, например, в текущем году устанавливают датчики которые, в отличии от предшествующих поколений, способны фиксировать массу транспортного средства на скорости от нуля километров в час — ранее это было возможно только при скорости не менее 5 км/ч и выше.

Данное нововведение позволит зафиксировать вес большегруза даже в том случае, если водитель практически полностью остановится в зоне весового контроля. Теперь это не позволит избежать ответственности. Отметим, что только с начала сентября текущего года пункты весогабаритного контроля на территории Пермского края зафиксировали более 300 нарушений.





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