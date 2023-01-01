Максим Артамонов В Перми произошёл пожар в православном храме на Вышке-2 Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Вечером 24 сентября в м/р Вышка-2 произошёл пожар в храме Воздвижения Креста Господня на ул. Красноуральской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 21:02. К месту пожара направлены выехали 22 человека и шесть спецмашин. На месте было установлено, что горит деревянное здание православного храма.

Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось в 21:25. Предварительная площадь пожара составила 135 кв. м.

Погибших и травмированных на пожаре нет.

В МЧС напоминают всем пермякам: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте требования пожарной безопасности.

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