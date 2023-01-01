Максим Артамонов В Перми около стадиона «Авангард» автомобиль сбил двух пешеходов Один из них погиб Поделиться Твитнуть

Фото: Анна Шарнина

Вечером 24 сентября в Кировском районе Перми около стадиона «Авангард» автомобиль сбил двух человек, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщается в паблике ВКонтакте «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ».

Как уточнили позже в полиции, смертельное ДТП случилось 24 сентября около 21.00 в районе дома № 22 на ул. Светлогорской. По предварительной информации, 18-летний парень и 17-летняя девушка переходили дорогу на зелёный сигнал светофора, когда их сбил автомобиль, которым управлял водитель 2000 г.р. В результате ДТП девушка погибла, а молодого человека с травмами доставили в больницу.

Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Его отвезли в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В соцсетях пишут, что он был пьян и ехал по ул. Светлогорской на большой скорости.

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