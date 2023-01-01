Елена Синица Экс-министр строительства Прикамья стал замдиректора компании-концессионера межвузовского кампуса Назначение состоялось в конце прошлой недели Поделиться Твитнуть

Андрей Колмогоров

Константин Долгановский

Заместителем директора ООО «Кампус Парма» стал экс-министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. Компания является концессионером проекта строительства межуниверситетского кампуса на правом берегу Камы.

По информации источника «Коммерсант-Прикамье», близкого к компании, назначение Колмогорова состоялось в конце прошлой недели.

Напомним, межвузовский кампус на более 5 тыс. мест создаётся в Перми в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Уже заключён договор аренды земельного участка в Камской долине между Пермским краем и концессионером, получено разрешение на использование земли, выбрана организация для выполнения проектно-изыскательских работ.

Пермский межвузовский кампус планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.













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