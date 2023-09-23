Андрей Стрельцов «Парма» выиграла предсезонный турнир В решающем матче был обыгран БК «Самара» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Товарищеский турнир Кубок памяти Генриха Приматова собрал четыре команды. За почётный трофей боролись «Парма», «Самара», «Уралмаш» и «Астана».

Подопечные Евгения Пашутина в полуфинале одержали победу над «Уралмашем», а в субботу в главном поединке в упорной борьбе обыграли хозяев площадки баскетболистов «Самары». Окончательный счёт встречи 84:83 в пользу пермской команды.

Игрок «Пармы» Айзея Риз набрал в финальном матче 21 очко и сделал 9 результативных передач.

Главный тренер команды Евгений Пашутин отметил, что играть пришлось в очень жестком ключе, и что такие игры и будут в регулярном чемпионате нового сезона.

«Эта победа — шаг вперед для «Пармы». Сегодня все бились друг за друга и это объединило. Я думаю, что у нас хорошая команда!» — подытожил наставник.

Теперь пермский клуб ожидают официальный матч. Напомним, что турнир в Единой Лиге ВТБ стартует 30 сентября. «Парма» свою первую встречу проведёт на выезде 6 октября с БК «Локомотив-Кубань».









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.