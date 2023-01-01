Елена Синица В Пермском крае завершились поиски 10-летней девочки Девочка пропала 22 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Поиск 10-летней девочки, пропавшей в Пермском крае, завершен. Школьница исчезла в пятницу, 22 сентября, в Кунгуре.

После того, как она ушла из дома, не вернулась обратно. Родители обратились в полицию, и поиски ребенка продолжались всю ночь. Теперь волонтеры поискового отряда «Регион 59» сообщили, что девочку удалось найти живой. Подробности и обстоятельства ее исчезновения не раскрываются.

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