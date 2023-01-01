Елена Синица За лето в кафе Перми количество заказов сократилось на 7% Однако вырос средний чек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мероприятия, посвященные 300-летию Перми, привели к увеличению выручки городских кафе и ресторанов. По информации Focus Technologies, за лето количество заказов в заведениях общепита города и региона сократилось на 7% в сравнении с прошлым годом.

При этом средний чек вырос на 12%. Как итог, выручка заведений по сравнению с летом 2022 года оказалась выше на 4%.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», представили отрасли отмечают рост посещаемости и выручки в связи с тем, что в городе было много гостей и делегаций из-за празднования юбилея. Особенно это касается кафе и ресторанов, работающих в сегменте «средний» и «выше среднего».

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