Максим Артамонов В Прикамье на пожаре погибли четыре человека Следственный комитет и прокуратура начали проверку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

В ночь на 22 сентября в селе Чайка Уинского муниципального округа на пожаре в частном доме погибли четверо человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Свободы поступило в экстренные службы в 00:40. К месту пожара выехали 33 огнеборца и 12 спецмашин. В том числе от МЧС России в количестве 5 человек личного состава и 2 единиц техники.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит частный жилой дом и веранда.

Открытое горение было ликвидировано в 02:35. Предварительная площадь пожара составила 93 кв. м.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС и следкома по региону проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина. Помимо этого, прокуратура Уинского округа взяла на контроль расследование уголовного дела.

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