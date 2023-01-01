Максим Артамонов Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета возглавила Наталья Атаманова Юлия Козлова перешла в управляющий совет Поделиться Твитнуть

Фото: страница Наталии Атамановой в соцсетях

Эндаумент-фонд поддержки Пермского театра оперы и балета с 22 сентября руководит Наталия Атаманова, руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Эти данные опубликованы на портале «СПАРК-Интерфакс».

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», бывший директор по развитию театра Юлия Козлова перешла в управляющий совет фонда.

Юлия Козлова возглавила фонда поддержки театра в мае 2022 года, сменив на этом посту Аллу Платонову, которая впоследствии стала министром культуры Пермского края.

Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета был создан в 2021 году, чтобы обеспечивать устойчивое развития в долгосрочной перспективе. Он был зарегистрирован 14 сентября, а его учредителем стал сам театр.

Пермский театр оперы и балета стал первым театром в Пермском крае и первым музыкальным театром в России, который создал собственный фонд целевого капитала.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 2021 году в фонд поступило 13,5 млн руб., а в 2022 году — 4,4 млн руб.





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