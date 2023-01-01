Максим Артамонов Пермяка осудили за 29 краж из магазинов Мужчина крал крепкий алкоголь, продукты и одежду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вынесена приговор в отношении 33-летнего пермяка, который совершил 29 краж в различных магазинах Перми и края. Общая сумма ущерба составила 108 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как уточнили в суде, в основном мужчина крал крепкий алкоголь, а также средства личной гигиены, продукты и одежду. Воровство продолжалось с января по апрель этого года. При этом дважды его задерживали сотрудники магазина.

В итоге Индустриальный районный суд Перми назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В пользу потерпевших взыскан материальный ущерб на сумму более 88 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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