Андрей Стрельцов «Молот» проиграл в Воронеже «Бурану» Это первое поражение пермских хоккеистов в этой выездной серии Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

«Молот» очередной матч регулярного первенства Высшей хоккейной лиги сыграл в Воронеже против местного «Бурана». Итог поединка — 2-1 в пользу хозяев льда. Все шайбы в этой встрече были заброшены в первом периоде.

Александр Меньщиков стал автором гола у «Молота». Отметим, что «Бураном» руководил

Альберт Логинов, который ещё в прошлом сезоне возглавил тренерский штаб «Молота».

Выездную серию игр подопечные Александр Гулявцева закроют в Ростове на Дону 24 сентября.

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