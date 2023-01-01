Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл в Воронеже «Бурану»
Это первое поражение пермских хоккеистов в этой выездной серии
«Молот» очередной матч регулярного первенства Высшей хоккейной лиги сыграл в Воронеже против местного «Бурана». Итог поединка — 2-1 в пользу хозяев льда. Все шайбы в этой встрече были заброшены в первом периоде.
Александр Меньщиков стал автором гола у «Молота». Отметим, что «Бураном» руководил
Альберт Логинов, который ещё в прошлом сезоне возглавил тренерский штаб «Молота».
Выездную серию игр подопечные Александр Гулявцева закроют в Ростове на Дону 24 сентября.
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