Андрей Стрельцов Пермскую хоккейную команду «Молот» может возглавить Павел Зубов Специалист ранее работал с клубами КХЛ Поделиться Твитнуть

Павел Зубов является претендентом на пост главного тренера пермского хоккейного клуба «Молот». Об этом сообщает в своём telegram-канале спортивный журналист Алексей Шевченко.

Зубов работал в качестве наставника в командах КХЛ. Специалист тренировал новосибирскую «Сибирь» в тандеме с Андреем Скабелкой. В 2018-2019 годах он сотрудничал с ярославским «Локомотивом», с 2019 года входил в тренерский штаб «Ак Барса».

Напомним, ХК «Молот" 15 сентября распустил свой тренерский штаб, а обязанности главного тренера начал исполнять генеральный директор клуба Александр Гулявцев.

Пресс-служба «Молота» пока отказалась официально подтвердить «Новому компаньону» информацию о назначении Зубова.

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