Андрей Стрельцов
Пермскую хоккейную команду «Молот» может возглавить Павел Зубов
Специалист ранее работал с клубами КХЛ
Павел Зубов является претендентом на пост главного тренера пермского хоккейного клуба «Молот». Об этом сообщает в своём telegram-канале спортивный журналист Алексей Шевченко.
Зубов работал в качестве наставника в командах КХЛ. Специалист
тренировал новосибирскую «Сибирь» в тандеме с Андреем Скабелкой. В 2018-2019
годах он сотрудничал с ярославским «Локомотивом», с 2019 года входил в
тренерский штаб «Ак Барса».
Напомним, ХК «Молот" 15 сентября распустил свой тренерский
штаб, а обязанности главного тренера начал исполнять генеральный директор
клуба Александр Гулявцев.
Пресс-служба «Молота» пока отказалась официально подтвердить
«Новому компаньону» информацию о назначении Зубова.
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