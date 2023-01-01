Завершено строительство дополнительных полос в сторону подъемов на дороге Пермь-Ильинский Работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье прошла приёмочная комиссия на строительстве в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» дополнительных полос. Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пояснили в Министерстве транспорта Пермского края расширение произведено на двух участках — все они расположены на территории Добрянского округа, недалеко от д. Петрушата (Ильинский округ). Их общая протяженность составляет 1,7 км. Дополнительные переходно-скоростные полосы на трассах позволяют решить сразу несколько задач.

«Одной из основных является повышение безопасности дорожного движения. Фуры и большегрузные автомобили могут перестраиваться на дополнительную полосу по ходу движения, тем самым освобождая проезжую часть для легкового транспорта. Последним при этом не требуется выполнять перестроение на полосу встречного движения для совершения обгона фуры, создавая тем самым риск ДТП. Также это нивелирует заторы, которые зачастую образуются в местах подъема», — рассказали в ведомстве.

Подрядной организацией на объекте является ООО «Евродорстрой». Строители произвели работы по укладке нового асфальтобетона, укреплению откосов, обустройству водоотводных элементов. На днях на этом объекте прошла рабочая комиссия. Специалисты министерства транспорта Пермского края и КГБУ «Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края» выдали перечень несущественных замечаний, которые подрядчик должен был устранить до приёмочной комиссии. Также перед выходом комиссии в обязательном порядке на объекте были взяты пробы. По результатам лабораторных исследований принимается решение о приемке объектов: если у специалистов возникают вопросы к качеству использованных материалов, подрядчики за свой счет должны уложить новый слой асфальтобетонного покрытия и устранить все замечания. Пробы берутся в нескольких местах непосредственно на отремонтированном участке и доставляются в лабораторию для подробных исследований.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что перед регионом стоят амбициозные задачи по развитию дорожной сети региона.

«Мы реализуем их совместно с Федерацией: на территории всего края ускоренными темпами идет ремонт и строительство дорог в рамках дорожного национального проекта. По итогам 2022 года Пермский край входит в число лидеров по выполнению плана реализации проекта», — обозначал глава Пермского края.





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