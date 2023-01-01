Транспортная прокуратура начала проверку из-за нештатного приземления самолёта в Перми
На место ЧП выехал ответственный транспортный прокурор
Уральская транспортная прокуратура начала проверку инцидента с нештатным приземлением воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс ТК 3964 по маршруту Анталья-Пермь. Самолёт Boing-737 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 50 метров, сообщает пресс-служба ведомства.
«Транспортной прокуратурой организованы надзорные
мероприятия в сфере безопасности полётов. Обстоятельства происшествия
устанавливаются», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для координации действий
правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности
пермского транспортного прокурора.
Напомним, на борту самолёта находилось 174 пассажира.
В результате инцидента никто не пострадал.
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