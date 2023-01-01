С АО «Тольяттихимбанк» в госсобственность РФ изъято около 1% пакета акций «Метафракса» Всего в пользу РФ перешли 96,88% ценных бумаг предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ об изъятии с АО «Тольяттихимбанк» 2,1 млн штук акций АО «Метафракс Кемикалс» в пользу государства. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на вынесенное судом определение.

Ранее Генпрокуратура России не смогла конфисковать этот пакет ценных бумаг, потому что их владелец «Тольяттихимбанк» в день подачи иска продал акции Центру экологического отдыха «Восток».

Как уточнили изданию «Коммерсант-Прикамье» в компании, по решению суда с АО «Тольяттихимбанк» было истребовано 0,76% ценных бумаг предприятия. Таким образом, на сегодняшний день в пользу государства взыскано 96,88% акций «Метафракса».

Напомним, 8 сентября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в собственность РФ части акций компании «Метафракс Кемикалс». По мнению суда, завод был приватизирован незаконным способом. Согласно этому решению с АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс трейдинг», по уточнённым данным, было совокупно взыскано 96,15% акций.

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