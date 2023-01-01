Елена Синица
В Пермском крае завершились поиски 35-летнего мужчины, пропавшего полмесяца назад
Мужчина считался пропавшим с 6 сентября
В Прикамье завершены поиски 35-летнего Алексея Хохрякова, поиски которого начались 6 сентября этого года.
В тот день мужчина вышел с работы, но не вернулся домой. Добровольцы из поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что через две недели нашли тело мужчины. В поисковом отряде заявили, что не дают каких-либо комментариев по поводу случившегося.
Супруга погибшего заявила изданию 59.ру, что это был несчастный случай.
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