Елена Синица В Пермском крае завершились поиски 35-летнего мужчины, пропавшего полмесяца назад Мужчина считался пропавшим с 6 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье завершены поиски 35-летнего Алексея Хохрякова, поиски которого начались 6 сентября этого года.

В тот день мужчина вышел с работы, но не вернулся домой. Добровольцы из поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что через две недели нашли тело мужчины. В поисковом отряде заявили, что не дают каких-либо комментариев по поводу случившегося.

Супруга погибшего заявила изданию 59.ру, что это был несчастный случай.





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