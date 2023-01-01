В Прикамье прошёл первый в этом учебном году «Урок цифры» Он прошёл в школе № 76 Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено краевым минсвязи

В пермской школе № 76 прошёл первый в этом учебном году открытый региональный урок в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры». Его темой стало применение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики.

Ученики 9-11 классов ознакомились с концепцией искусственного интеллекта, а также с различными аспектами его применения в нашей жизни и будущих профессиях. Были представлены примеры современных технологий, основанных на искусственном интеллекте. Также ребятам рассказали о том, какие навыки и знания необходимы для работы в данной сфере.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе создаются все условия, чтобы школьники и студенты осваивали новые компетенции в сфере информационных технологий и науки.

«Для краевого правительства важно, чтобы наши талантливые ребята получали лучшее образование и развивали свой потенциал, оставаясь работать в Прикамье. Мы видим, как растёт интерес молодёжи, и, отвечая на этот запрос, постоянно проводим для наших ребят такие встречи. Они позволяют им получить знания в области ИТ от представителей ведущих технологических компаний и развить компетенции цифровой экономики», – подчеркнул губернатор Пермского края.

Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев отметил, что искусственный интеллект активно используется региональными ИТ-компаниями. Так, TrafficData производит продукты для анализа транспортных потоков, мониторинга дорожного движения и управления светофорными объектами, а компания «Випакс» занимается интеллектуальным видеонаблюдением.

«Мы не смогли пройти мимо и занялись разработкой умного помощника, который позволил бы на основе данных в ЭПОС автоматически создавать проект расписания. Было решено реализовать алгоритм, который учтёт все основные требования к образовательному процессу. Если раньше на составление расписания уходило в среднем месяц, то теперь результат можно получить менее чем за час, именно за такое время современные подходы позволяют решить такую задачу. Данное решение применяется во многих школах Пермского края», – подчеркнул Андрей Хорошев.

Добавим, любой желающий до 8 октября может присоединиться к «Уроку цифры» на тему «Искусственный интеллект в отраслях» на сайте урокцифры.рф. После просмотра видеолекции в личном кабинете открывается доступ к тренажёрам для проверки полученных знаний и возможность получить сертификат за прохождение урока.

Напомним, Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно реализуется в Прикамье в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Стратегическим партнёром и разработчиком содержания урока стал благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при его же экспертной поддержке.





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