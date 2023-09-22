На пожаре в Пермском крае погибла семья из четырёх человек В селе Чайка сгорел частный жилой дом Поделиться Твитнуть

В ночь на 21 сентября в селе Чайка Уинского округа произошёл пожар в частном доме, в котором погибла семья из четырёх человек, сообщается в telegram-канале МЧС Пермского края.

По данным ведомства, когда пожарные расчёты прибыли на место происшествия, деревянное здание уже было охвачено огнём. Спасатели потушили пожар, не дав огню распространиться. Однако жильцов дома спасти не удалось.

В результате ЧП огнём было уничтожено 93 кв. м.

В МЧС уверены, что если бы в доме был установлен пожарный извещатель, гибели людей удалось бы избежать. Прибор оповестил бы спящую семью о задымлении.

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