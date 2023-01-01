Елена Синица Пермский цирк предупредил о мошеннических сайтах по продаже билетов При покупке билетов онлайн необходимо быть особенно внимательными Поделиться Твитнуть

Пермский цирк предупреждает о мошеннических сайтах, которые предлагают поддельные билеты. Жители Перми могут столкнуться с ресурсами, которые частично копируют официальный сайт Пермского цирка и активно рекламируются в поисковых системах. Однако стоимость билетов на таких сайтах значительно завышена. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В Пермском цирке подчеркнули, что они не имеют никакого отношения к таким сервисам. Пермякам напоминают, что при покупке билетов онлайн необходимо быть особенно внимательными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.