Максим Артамонов В администрации Перми появится новый функционально-целевой блок по общественным связям Он будет отвечать за коммуникацию с жителями, общественными организациями и депутатами Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 25 сентября в городской администрации к уже существующим функционально-целевым блокам (ФЦБ) добавится новый — «Общественные связи города». Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

По словам чиновника, в новый блок войдут информационно-аналитическое управление (пресс-служба мэрии), управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, а также отдел по взаимодействию с Пермской городской думой.

«В этом блоке будут собраны подразделения, отвечающие за выстраивание внешних и внутренних коммуникаций: с жителями, общественными, национальными и религиозными организациями, депутатами», — пояснил глава города.

Эдуард Соснин также отметил, что будет усилен ФЦБ «Общественная безопасность города» — в его структуру войдёт контрольный департамент. Сейчас ведомство осуществляет внутренний контроль работы мэрии и проводит проверки в сфере благоустройства.

Кроме того, в административно-управленческий блок (аппарат мэрии) войдёт правовое управление. По мнению Соснина, «это сделает взаимодействие юристов с остальными подразделениями администрации более комплексным и системным».

Напомним, сегодня в ходе прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что поручил главе Перми сократить часть чиновников городской администрации и снизить бюджетную нагрузку. Он отметил, что задача на ближайшее время — «сформировать сильную команду», поэтому Махонин ждёт от главы Перми «наведения порядка в кадровых вопросах».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.