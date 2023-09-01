Бассейны в новой школе в микрорайоне Ива заработают в ноябре
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Плавательные бассейны в открытой 1 сентября пермской школе в м/р Ива, начнут работу в начале ноября. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Как отметил глава
региона, в новом образовательном корпусе он в этом году встречал День знаний.
«Это самая большая школа,
где есть два бассейна, большой актовый зал. Школа построена за счёт частных
инвестиций и передана на
баланс муниципалитету», – напомнил губернатор.
Один из пользователей
социальных сетей спросил у Дмитрия Махонина, когда начнётся эксплуатация
бассейнов: «С сентября
занятия не начались. Когда дети и взрослые смогут ходить в бассейн?».
По словам главы региона, эксплуатация
бассейнов в образовательных учреждениях требует «дополнительных разрешительных
мероприятий».
«Сейчас министерство спорта
этим занимается. И мы рассчитываем, что где-то в начале ноября бассейны будут
открыты и для школьников, и для жителей м/р Ива», – ответил губернатор.
Дмитрий Махонин также
напомнил, что в ближайшие два года на этой территории будет построен отдельный 50-метровый
плавательный бассейн.
«Мне кажется, Ива будет
одним из самых благоустроенных микрорайонов в крае. Там началось строительство
ледовой арены, про школу я уже сказал, три детских садика, поликлиника. Сейчас
идёт строительство торговых объектов. Мы в этом году туда запустим отдельный
маршрут электробусов, 16 машин получаем. Идёт строительство трассы ТР-53 в
рамках проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею города. Наша задача – сделать
максимально комфортным проживание во всей Перми, в том числе в м/р Ива», –
заключил губернатор.
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