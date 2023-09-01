Бассейны в новой школе в микрорайоне Ива заработают в ноябре Минспорта Прикамья сейчас готовит документы для эксплуатации объектов Поделиться Твитнуть

Плавательные бассейны в открытой 1 сентября пермской школе в м/р Ива, начнут работу в начале ноября. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как отметил глава региона, в новом образовательном корпусе он в этом году встречал День знаний.

«Это самая большая школа, где есть два бассейна, большой актовый зал. Школа построена за счёт частных инвестиций и передана на баланс муниципалитету», – напомнил губернатор.

Один из пользователей социальных сетей спросил у Дмитрия Махонина, когда начнётся эксплуатация бассейнов: «С сентября занятия не начались. Когда дети и взрослые смогут ходить в бассейн?».

По словам главы региона, эксплуатация бассейнов в образовательных учреждениях требует «дополнительных разрешительных мероприятий».

«Сейчас министерство спорта этим занимается. И мы рассчитываем, что где-то в начале ноября бассейны будут открыты и для школьников, и для жителей м/р Ива», – ответил губернатор.

Дмитрий Махонин также напомнил, что в ближайшие два года на этой территории будет построен отдельный 50-метровый плавательный бассейн.

«Мне кажется, Ива будет одним из самых благоустроенных микрорайонов в крае. Там началось строительство ледовой арены, про школу я уже сказал, три детских садика, поликлиника. Сейчас идёт строительство торговых объектов. Мы в этом году туда запустим отдельный маршрут электробусов, 16 машин получаем. Идёт строительство трассы ТР-53 в рамках проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею города. Наша задача – сделать максимально комфортным проживание во всей Перми, в том числе в м/р Ива», – заключил губернатор.

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