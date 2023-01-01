Алёна Бронникова Парламент Прикамья поддержал законопроект о новых мерах поддержки многодетных Детям из многодетных семей компенсируют 50% стоимости обучения в сузах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Власти Пермского края компенсируют половину затрат на обучение в госучреждениях среднего профессионального образования студентам из многодетных семей. Законопроект получил поддержку депутатов Законодательного собрания региона на пленарном заседании 21 сентября в двух чтениях.

Согласно документу, компенсация составит 50% стоимости обучения на платной основе по тем направлениям, которые наиболее востребованы на рынке труда Пермского края. Перечень устанавливается краевым Министерством образования и науки. По информации правительства, сейчас в нём представлены 72 профессии и специальности.

Льготой смогут воспользоваться в тех многодетных семьях, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Законопроект был внесён в августе на рассмотрение парламента по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Отметим, что на заседании отсутствовали депутаты Николай Благов (отпуск), Александр Бойченко (командировка), Илья Лисняк (временная нетрудоспособность), Дмитрий Новокрещенов (учебный отпуск), Георгий Ткаченко (производственная необходимость), Сергей Черезов (отпуск), Илья Шулькин (отпуск).





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