Детям из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения в техникумах Законопроект внёс в Заксобрание губернатор Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским авиационным техникумом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение Законодательного собрания региона проект закона, который предлагает компенсировать половину стоимости обучения в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей.

Речь идёт о студентах государственных учреждений среднего профессионального образования, которые обучаются по наиболее востребованным на рынке труда профессиям. Льготой смогут воспользоваться дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на телеграм-канал краевого парламента, планируется, что проект закона будет рассмотрен депутатами на заседании в сентябре.

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