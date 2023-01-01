Алёна Бронникова Жители Прикамья до 4 ноября могут подать заявку на участие во всемирном фестивале Участники из Пермского края представят регион на Всемирном фестивале молодёжи Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Жители Пермского края в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится в марте 2024 года на федеральной территории «Сириус». Руководитель Агентства по делам молодёжи Прикамья Юлия Баландина сообщила на заседании краевого Законодательного собрания, что заявки принимаются до 4 ноября.

Регион представят в формате национальной идентичности, гастрономических достижений и творческих выступлений, рассказала глава ведомства. Отдельно прорабатывается вопрос разработки арт-объекта, который сможет охарактеризовать Пермский край и представить его другим участникам.

Кроме того, Пермский край попал в число 30 российских субъектов, которые в рамках мероприятия примут на своих территориях участников фестиваля из других стран. Прикамье посетят около 40 иностранных гостей.

Проведение мероприятия запланировано с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с Указом президента РФ «О проведении Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году». Его ключевой целью является развитие международного молодёжного сотрудничества.





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