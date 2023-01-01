Алёна Бронникова
Парламент Прикамья поддержал расширение приоритетных направлений туризма
В перечень вошли ещё три вида
Депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении поддержали инициативу губернатора Дмитрия Махонина о расширении перечня приоритетных направлений развития туризма. Законопроект на заседании краевого парламента 21 сентября представила министр по туризму Юлия Ветошкина.
Документом предлагается добавить в список также горнолыжный, экологический и круизный туризм. Как отметила глава ведомства, они включены в Стратегию развития туризма в Пермском крае. Внесение в перечень позволит установить единообразный подход к определению приоритетов развития сферы туризма при предоставлении мер поддержки.
По словам председателя краевого Заксобрания Валерия Сухих, развитие туризма в регионе сегодня имеет принципиальное значение.
«Широкомасштабное празднование юбилея краевой столицы обеспечило рост туристического трафика в регион. С каждым годом Пермский край становится всё более привлекательным для российских и зарубежных гостей, поэтому важно развивать разные туристические бренды и во многих уголках нашего удивительного края», — отметил он.
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