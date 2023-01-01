Пермскому краю предложили новые приоритеты в развитии туризма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение Законодательного собрания законопроект об изменениях в закон «О туризме и туристкой деятельности». В документе предлагается дополнить приоритетные туристические направления горнолыжным, экологическим и круизным туризмом. Они включены в Стратегию развития туризма в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

«Согласно пояснительной записке, дополнение перечня приоритетных направлений в законе «О туризме и туристкой деятельности» установит единообразный подход к определению приоритетов развития туризма в Пермском крае», — говорится в сообщении.

Напомним, весной 2023 года депутаты Заксобрания приняли законопроект о включении в приоритетные направления развития детский, социальный, сельский и самодеятельный туризм. Благодаря этому данные виды туризма смогут развивать за счет региональных средств, которые смогут получать через ежегодные грантовые конкурсы.

Проект закона рассмотрят на пленарном заседании в сентябре.





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