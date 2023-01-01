Елена Синица В ТРК «СемьЯ» в августе зафиксирован рост потока покупателей на 13% Покупатели более активно реагировали на снижение цен, чем обычно Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Администрация ТРК «СемьЯ» в Перми поделилась данными о посещаемости в течение летнего периода. В целом, посещаемость оказалась выше на 4% по сравнению с прошлым годом, а пик роста пришёлся на август — 13%. В августе особенно заметен был рост продаж в магазинах электроники и гаджетов.

Администрация ТРК связывает это с подготовкой к учебному году и желанием жителей Перми приобрести гаджеты по более выгодному курсу рубля, пишет издание «Текст».

Ещё одной отличительной чертой летнего сезона была высокая эффективность распродаж. Покупатели более активно реагировали на снижение цен, чем обычно.

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