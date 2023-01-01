Елена Синица
В Пермском крае в ДТП погиб двухлетний ребёнок
Ещё двое детей получили различные травмы
В Пермском крае в ночь на 21 сентября в ДТП погиб двухлетний ребёнок, ещё двое детей и 26-летняя девушка получили травмы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Происшествие случилось на автодороге Кудымкар—Гайны. В направлении поселка Гайны ехал ВАЗ-2110. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, съехал с дороги. Машина опрокинулась.
В результате погиб двухлетний ребёнок. Также различные травмы получили ещё три пассажира авто: двое детей (3 года и 9 месяцев) и 26-летняя женщина.
Известно, что мужчина был за рулём без водительских прав, в пьяном состоянии. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД — только в 2023 году уже 16 раз, отметили в МВД.
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