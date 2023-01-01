Елена Синица Депутаты Заксобрания предложили разработать новый бренд Перми Бренд «Пермь-300» скоро утратит свою актуальность, считают парламентарии Поделиться Твитнуть

Депутаты краевого парламента предложили региональному минкульту разработать новый бренд Перми вместо бренда «Пермь-300». С инициативой на комитете Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам выступил депутат Анатолий Маховиков. Его поддержали и другие члены комитета, отметив, что этот бренд скоро утратит свою актуальность.

Министр культуры региона Алла Платонова ответила, что сейчас над этим вопросом думают. Министерство представит новую идею, «как только будет что представить», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в ноябре 2021 года был утвержден проект брендбука к 300-летию Перми. На его основе разработали правила использования фирменных элементов для сувенирной продукции, оформления общественных пространств и брендирования мероприятий, посвященных юбилею города.

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