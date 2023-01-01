Елена Синица
В Пермском крае упал урожай картофеля и зерна
К началу сентября было намолочено 247,7 тысячи тонн зерна
Пермьстат опубликовал данные о сборе урожая сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами Прикамья. По информации ведомства, в регионе снизился урожай зерна и картофеля.
Так, по данным на начало сентября, в регионе было намолочено 247,7 тыс. тонн зерна. Это на 7,9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Кроме этого, валовой сбор картофельных клубней снизился на 4,6%, собрано 93,6 тыс. тонн.
При этом зафиксирован рост сбора овощей на 4,5% — 49,4 тыс. тонн.
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