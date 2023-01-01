На закрытии молодёжного фестиваля «Соседи» в Перми выступит Коста Лакоста Событие пройдёт на площади перед Театром-Театром Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми 23 сентября на сцене перед Театром-Театром состоится гала-концерт финалистов молодёжного фестиваля «Соседи» (12+, с 14 лет). Хэдлайнером события станет известный поп-исполнитель Коста Лакоста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации мэрии, фестиваль «Соседи» стартовал в Перми 16 сентября. В течение четырёх дней во всех районах города на территории парков и скверов прошли предварительные этапы с участием талантливых исполнителей 14-35 лет. Молодые люди проходили отбор в финал по нескольким направлениям: «Хореография», «Вокал», «Оригинальный жанр», «Театральное искусство», «Инструментальный жанр», а также «Видеоролик «Один день из жизни семьи». Те, кому удалось успешно преодолеть этап прослушивания, получили возможность участвовать в гала-концерте фестиваля.

Как уточнили в администрации города, выступления начнутся в 18:00. Завершит концертную программу Коста Лакоста, который исполнит свои самые популярные хиты «По-другому», «Весна», «Бронежилет» и др.

Масштабный городской фестиваль «Соседи» проводится Дворцом молодёжи Перми в рамках федерального проекта «Регион для молодых».

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