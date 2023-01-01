Елена Синица В Пермском крае с мая не могут найти пенсионера с потерей памяти Мужчина пропал в Красновишерске Поделиться Твитнуть

фото: ЛизаАлерт

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» вновь обратились за помощью в поисках 74-летнего Ивана Мальцева. Мужчина пропал в Красновишерске ещё весной. В ориентировке отмечается, что у мужчины возможна потеря памяти. Об этом сообщается в социальных сетях отряда.

С 2 мая 2023 года его местонахождение неизвестно. В числе примет называются рост 174 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. В тот день был одет в тёмную ветровку, чёрные спортивные штаны и ботинки.





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