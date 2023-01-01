Елена Синица В Прикамье простились с погибшим на СВО 23-летним Константином Коротаевым Молодой человек подписал контракт после службы в армии Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Частинского округа

В селе Частые Пермского края 20 сентября простились с погибшим на СВО 23-летним Константином Коротаевым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Частинского муниципального района.

Военнослужащего похоронили на Шабуровском кладбище, уточняет perm.aif.ru. Молодой человек учился в школе села Частые, а после — в частинском филиале Строгановского колледжа. После срочной службы в армии он решил заключить контракт. На СВО он служил в мотострелковом батальоне.

Администрация округа выразила свои соболезнования родным и близким погибшего.









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