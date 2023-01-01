Андрей Стрельцов «Молот» одержал вторую победу на выезде В Саратове пермская ледовая дружина обыграла ХК «Кристалл» Поделиться Твитнуть

ВХЛ

Продолжая выездную серию, «молотобойцы» сыграли в Саратове с местным «Кристаллом». Игра прошла в острой борьбе и завершилась в дополнительное время.

После трёх периодов был зафиксирован ничейный счёт 2:2. Шайбы у пермяков забросили Алексей Шубин и Александр Меньшиков. Для выявления победителя согласно регламенту были назначены дополнительные пять минут до первой заброшенной шайбы.

Нападающий «Молота» Дмитрий Воробьев принёс пермскому хоккейному клубу победу. Итог поединка 3:2.

Следующую встречу подопечные Александра Гулявцева проведут 22 сентября в Воронеже с ХК «Буран».

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