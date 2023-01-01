Елена Синица В Перми появился арт-объект, подаренный Нижним Новгородом Он установлен на перекрестке Маяковского и Есенина Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

На перекрестке Маяковского и Есенина в Перми был установлен новый арт-объект — металлическая башня высотой 25 метров, которая вращается вокруг своей оси. Этот уникальный объект стал подарком от правительства Нижнего Новгорода для Перми, пишет 59.ru.

Аналогичные башни уже были установлены в Нижнем Новгороде в 2021 году в честь 800-летия города. Они посвящены знаменитому архитектору Владимиру Шухову и его работе — двум Шуховским башням высотой 128 метров, которые находятся на берегу реки Ока в городе Дзержинске, уточняет ВЕТТА.

Открытие нового арт-объекта в Перми запланировано на следующей неделе, предварительно 28 сентября. Этот яркий и необычный элемент будет радовать горожан и гостей города своей красотой и оригинальностью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.