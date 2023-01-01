Елена Синица «Лента» обещает сохранить в Перми проект «Правильное вино» Проект был запущен в 2016 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект «Правильное вино», созданный экс-владельцем сети магазинов «Семья» и экс-губернатором региона Олегом Чиркуновым, будет продолжать свою работу в Перми, несмотря на закрытие магазинов «Семья». Об этом изданию 59.ru сообщили в пресс-службе торговой сети «Лента», которой была продана сеть «Семья» в 2021 году.

Проект «Правильное вино» был запущен в 2016 году и представляет собой коллекцию отборных вин из разных стран мира, прямо закупаемых у производителей. Новый владелец сохраняет все ключевые проекты, включая «Правильное вино», и распространяет его в гипермаркетах «Лента». Однако, после закрытия магазинов «Семья», жители Перми выразили опасения о возможном прекращении работы проекта.

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