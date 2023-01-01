Елена Синица В Прикамье продлят налоговые каникулы на 2024 год Соответствующий проект закона будет внесён на рассмотрение парламента в октябре-ноябре Поделиться Твитнуть

На заседании комитета по промполитике регионального парламента и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина доложила о результатах предоставления налоговых мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

«Сопоставляя динамику действующих в Пермском крае субъектов МСП, применения ими налоговых льгот и задекларированных при этом налогов, можно сделать вывод, что предоставление налоговых льгот субъектам МСП имеет положительный эффект», — сказала Татьяна Чуксина.

Согласно данным Единого реестра субъектов МСП, к 10 сентября 2023 года в регионе было зарегистрировано свыше 97 тыс. субъектов МСП, это 84% от общего числа всех зарегистрированных в Пермском крае юрлиц и ИП.

Кроме этого, Чуксина сообщила, что в Прикамье налоговые каникулы для нового бизнеса из нескольких сфер деятельности будут продлены на 2024 год. Соответствующий проект закона будет внесён на рассмотрение парламента в октябре-ноябре 2023 года.





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