Алёна Бронникова С ухудшением эпидемиологической ситуации в стационарах Прикамья может вырасти число коек В больницах сейчас подготовлено более 700 инфекционных коек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больницы Пермского края подготовились к предстоящему эпидемиологическому сезону. Как рассказал замминистра здравоохранения Евгений Камкин, на текущий момент в медицинских учреждениях региона подготовлено более 700 коек для тяжело больных.

«Пандемийные годы нас очень сильно мобилизовали. На сегодняшний день у нас подготовлено более 700 инфекционных коек, 200 коек для наших маленьких пациентов. Но при необходимости мы актуализируем наши планы в случае развития заболеваемости для лечения большего количества заболевших», — сообщил он во время брифинга 18 сентября, в рамках которого обсуждались меры профилактики гриппа и ОРВИ.

По его словам, в зависимости от ситуации больницы могут развернуть и перепрофилировать большее число мест для пациентов с ОРВИ и гриппом. Их количество может увеличиться до 3,4 тыс. коек.

Кроме того, в пресс-службе минздрава Пермского края изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили, что со времени завершения пандемии для лечения больных COVID-19 развёрнуто около 50 коек. Они находятся в шести учреждениях Перми и Березников. Пока дополнительные койки для тех, у кого диагностировали данное заболевание, не требуются.

Также в рамках брифинга Евгений Камкин рассказал о планах открыть в регионе мобильные пункты вакцинации от гриппа. Первые из них откроются уже 1 октября в торговых центрах Перми: «iMall Эспланада» и «Планета».





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