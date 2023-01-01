Максим Артамонов
В Перми заработали «горячие линии» по вопросам запуска тепла
Сначала к отоплению будут подключать социальные объекты
Вместе со стартом отопительного сезона с 19 сентября в Перми начали работать «горячие линии» в районах и департаменте ЖКХ. Туда можно обратиться по вопросам подачи отопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.
Получить консультацию можно в администрации своего района по будням с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00).
Напомним, на этой неделе тепло начали давать в детские сады, школы и больницы, а с 25 сентября к отоплению будут подключать и жилые дома.
Из-за тёплой погоды в этом году отопительный сезон начинается в городе почти на две недели позже, чем в 2022 и 2021 годах. Сам процесс заполнения системы отопления обычно занимает 2-3 недели, то есть тепло будет приходить в дома постепенно.
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