Максим Артамонов В Перми заработали «горячие линии» по вопросам запуска тепла Сначала к отоплению будут подключать социальные объекты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вместе со стартом отопительного сезона с 19 сентября в Перми начали работать «горячие линии» в районах и департаменте ЖКХ. Туда можно обратиться по вопросам подачи отопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Получить консультацию можно в администрации своего района по будням с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00).

— Ленинский район: 212-13-63;

— Свердловский район: 244-13-89, 244-40-13;

— Дзержинский район: 246-61-37, 246-55-42;

— Мотовилихинский район: 260-37-77, 260-46-04;

— Кировский район: 205-62-17, 205-62-18;

— Орджоникидзевский район: 263-49-51, 26347-26;

— посёлок Новые Ляды: 295-85-67, 295-85-82,295-86-46.





Также работает «горячая линия» в городском департаменте ЖКХ. Вопросы по запуску тепла можно задавать по тел.: 212-77-59, 212-77-60, 212-77-55, 290-05-17 и 212-69-76. Звонить можно в будни с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00).

Напомним, на этой неделе тепло начали давать в детские сады, школы и больницы, а с 25 сентября к отоплению будут подключать и жилые дома.

Из-за тёплой погоды в этом году отопительный сезон начинается в городе почти на две недели позже, чем в 2022 и 2021 годах. Сам процесс заполнения системы отопления обычно занимает 2-3 недели, то есть тепло будет приходить в дома постепенно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.